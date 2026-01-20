Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lavrov reaguje na možné referendum Moldavska o zjednotení s Rumunskom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov gestikuluje počas výročnej tlačovej konferencie v Moskve v utorok 20. januára 2026. Foto: TASR/AP

Dnešné Moldavsko bolo súčasťou Rumunska v rokoch 1918 až 1940, keď jeho územie anektoval Sovietsky zväz na základe dohody s nacistickým Nemeckom známym ako Pakt Molotov-Ribbentrop.

Autor TASR
Moskva 20. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že plány moldavskej prezidentky Maie Sanduovej usporiadať referendum o zjednotení s Rumunskom by boli deštruktívne pre štátnosť Moldavska. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.

Sanduová minulý týždeň oznámila, že v prípade referenda by hlasovala za zjednotenie so susedným Rumunskom. Podľa jej slov je pre Moldavsko čoraz ťažšie „prežiť“ samostatne a chrániť svoju krehkú demokraciu pred ruským tlakom.

Prezidentka opakovane viní Rusko zo zasahovania do vnútroštátnych záležitostí. Dnešné Moldavsko bolo súčasťou Rumunska v rokoch 1918 až 1940, keď jeho územie anektoval Sovietsky zväz na základe dohody s nacistickým Nemeckom známym ako Pakt Molotov-Ribbentrop. Nezávislosť vyhlásilo v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Prieskumy podľa portálu Politico ukazujú, že proti zjednoteniu sú až dve tretiny moldavských obyvateľov.

Moldavsko v pondelok oznámilo, že pokračuje vo formalitách potrebných na dokončenie vystúpenia z Ruskom vedeného Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Kremeľ podľa hovorcu Dmitrija Peskova ľutuje toto rozhodnutie, no neprekvapilo ho, keďže Moldavsko podľa neho už dávnejšie prakticky prestalo participovať na aktivitách SNŠ.
.

