Lavrov: Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom sa zastavili

Moskva 22. apríla (TASR) - Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom zamerané na ukončenie takmer dva mesiace trvajúcej vojenskej ofenzívy Ruska na Ukrajine sa zastavili. Povedal to v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rozhovoroch so svojím kazašským rezortným kolegom Muchtarom Tileuberdim, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ako vysvetlil Lavrov, Moskva stále nedostala od Kyjeva odpovede na najnovší návrh týkajúci sa snahy o zastavenie bojov, ktorý Rusko odoslalo pred piatimi dňami. Lavrov má podľa vlastných slov dojem, že Ukrajina možno nechce v rokovaniach pokračovať.



"Je pre mňa veľmi zvláštne každý deň počúvať vyhlásenia rôznych ukrajinských predstaviteľov vrátane prezidenta (Volodymyra Zelenského) a jeho poradcov, z ktorých je možné nadobudnúť pocit, že tieto rokovania vôbec nepotrebujú, že sa odovzdali svojmu osudu," konštatoval Lavrov.



Vedúci ruskej delegácie na rusko-ukrajinských rokovaniach Vladimir Medinskij však tvrdí, že v piatok sa rozprával so svojím ukrajinským náprotivkom.



Kyjev minulý týždeň ohlásil, že rokovania s Ruskom sú "mimoriadne náročné".



Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatkovom v rozhovore s predsedom Európskej rady Charlom Michelom obvinil Kyjev z nekonzistentnosti požiadaviek. Ukrajina podľa Putina nie je pripravená "hľadať vzájomne prijateľné riešenia".