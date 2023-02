Lavrov: Ruské vojenské skupiny sú v Afrike na žiadosť tamojších vlád

Káhira/Moskva 10. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok počas návštevy v Sudáne vyhlásil, že súkromné ruské vojenské spoločnosti pôsobia v Afrike na priamu žiadosť vlád príslušných krajín.



Podľa Lavrova je to príspevok "k normalizácii situácie v celom regióne, kde naďalej pôsobia teroristické gangy" a týka sa to aj Stredoafrickej republiky (SAR), informovala agentúra AP.



Podľa medializovaných správ Spojené národy koncom januára informovali, že vyšetrujú vraždy desiatok ľudí, ktoré v SAR zrejme spáchali tamojšie ozbrojené zložky a žoldnieri pracujúci pre kontroverznú ruskú polovojenskú organizáciu známu ako Vagnerova skupina.



Lavrovova návšteva v Sudáne sa konala v čase, keď sudánski vojenskí vládcovia rokujú s niektorými tamojšími politickými silami o obnovení civilnej vlády - po viac ako roku vojenskej vlády, ktorá sa moci chopila prevratom v októbri roku 2021.



AP informovala, že vysokopostavení diplomati zo Spojených štátov a viacerých európskych krajín vo štvrtok ukončili dvojdňové rozhovory so sudánskymi predstaviteľmi s cieľom presadiť konečnú dohodu o návrate k prechodu k demokracii v Sudáne, ktorý sa zmieta v špirálovej politickej a hospodárskej kríze.



Prevrat zmaril krátkodobú demokratickú transformáciu Sudánu, ktorá nasledovala po zosadení dlhoročného autokratického prezidenta Umara Bašíra v apríli 2019 - v čase ľudového povstania proti jeho represívnej vláde podporovanej islamistami.



Lavrov pricestoval do hlavného mesta Sudánu - Chartúmu - po návšteve Mali a Mauritánie. Šlo o jeho druhú tohtoročnú cestu do Afriky. Hlavnou snahou Lavrova v Afrike bolo predstaviť Rusko ako antiimperiálnu silu, ktorá na tomto kontinente využíva odpor voči západnému kolonializmu a útlaku.