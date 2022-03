Lavrov: Rusko a Čína smerujú k férovejšiemu multipolárnemu poriadku

Peking 30. marca (TASR) - Rusko a Čína sú na čele hnutia smerujúceho k spravodlivejšiemu svetovému poriadku. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pred stredajším stretnutím so šéfom čínskej diplomacie Wang Im. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo pred stretnutím video, v ktorom Lavrov hovorí, že na konci prebiehajúcej premeny sveta vykročí Rusko a jeho spojenci smerom k "multipolárnemu, spravodlivému a demokratickému svetovému poriadku".



Lavrov pricestoval na svoju prvú návštevu Číny od začiatku vojenského útoku na Ukrajinu. Ruský vládny špeciál pristálo v stredu v meste Chuang-šan v provincii An-chuej.



Šéf ruskej diplomacie sa zúčastní na niekoľkých rokovaniach organizovaných Čínou o pomoci Afganistanu. Na rozhovoroch by mali byť aj diplomati z USA a štátov susediacich s Afganistanom. Rokovania však môže poznačiť súčasná situácia na Ukrajine, uviedla agentúra AFP.



Peking na rozdiel od Západu odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a čoraz izolovanejšej Moskve poskytol podľa AFP určitú úroveň diplomatického krytia. Predstavitelia USA obvinili Čínu, že plánuje poskytnúť Rusku vojenskú a ekonomickú pomoc.



Čína a Rusko sa v nedávnom období zblížili. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching vo februári vyhlásili, že vzťahy ich krajín sú "bez limitov". Zároveň podpísali dohody z oblasti energetiky v hodnote niekoľkých miliárd amerických dolárov.