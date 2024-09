Lavrov: Rusko a Čína už vojensky spolupracujú, alianciu nepotrebujú

Moskva 21. septembra (TASR) - Moskva and Peking nepotrebujú vytvárať spoločnú vojenskú alianciu, keďže armády oboch štátov už úspešne spolupracujú aj bez potreby spájať sa do akejkoľvek organizácie, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov povedal v rozhovore pre arabský spravodajský kanál Sky News Arabia. TASR správu prevzala od ruskej agentúry TASS.



"Často sa nás pýtajú kedy vytvoríme vojenskú alianciu. Nepotrebujeme ju. Máme pravidelné spoločné vojenské cvičenia," povedal Lavrov. "Naše armády medzi sebou spolupracujú, budujú spôsobilosti pre spoločné operácie, spoločne cvičia a to všetko bez akejkoľvek potreby vojenskej únie akou je NATO."



Lavrov dodal, že momentálne sú čínsko-ruské vzťahy na najlepšom bode v ich bilaterálnej histórii. "Sú strategické," zdôraznil.