Lavrov: Rusko a Severná Kórea dosiahli novú strategickú úroveň vzťahov

Soul/Pchjongjang 19. októbra (TASR) - Vzťahy Severnej Kórey a Ruska dosiahli "kvalitatívne novú strategickú" úroveň, vyhlásil vo štvrtok v Pchjongjangu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovali ruské štátne médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Po prelomovom summite... môžeme s istotou povedať, že vzťahy (medzi Moskvou a Pchjongjangom) dosiahli kvalitatívne novú strategickú úroveň," povedal Lavrov na stretnutí s ministerkou zahraničných vecí KĽDR Čche Son-hui. Ani jedna strana bezprostredne nezverejnila podrobnosti o stretnutí.



Lavrov na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey pricestoval v stredu. Po príchode poďakoval KĽDR za "vytrvalú a jednoznačnú podporu pre Rusko počas špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine". Uviedol tiež, že by chcel rokovať o plnení dohôd, ktoré v septembri podpísal ruský prezident Vladimir Putin so severokórejským vodcom Kim Čong-unom na summite na ruskom Ďalekom východe.



Kim pozval do Severnej Kórey aj Putina, ktorý jeho pozvanie prijal. Zatiaľ sa však nevie, kedy sa návšteva odohrá. V júli KĽDR navštívil aj ruský minister obrany Sergej Šojgu.



Spojené štáty v piatok oznámili, že Severná Kórea dodala Rusku vyše 1000 kontajnerov s vojenským vybavením a muníciou na podporu vo vojne proti Ukrajine. Podľa hovorcu Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho sa Washington domnieva, že za dodávku munície Kim požaduje od Moskvy moderné ruské zbraňové technológie pre potreby severokórejského jadrového programu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok označil podobné tvrdenia Západu za nepodložené.