< sekcia Zahraničie
Lavrov: Rusko bude pokračovať v dodávkach ropy a pomoci na Kubu
Spojené štáty v rámci tlaku na kubánsku vládu sprísnili postoj voči krajinám, ktoré jej dodávajú ropu, pričom ruskú pomoc povolili z humanitárnych dôvodov.
Autor TASR
Peking 15. apríla (TASR) - Rusko bude pokračovať v dodávkach ropy a humanitárnej pomoci na Kubu, ktorá naďalej vzdoruje vážnej energetickej kríze. Uviedol to v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas návštevy Číny, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a TASS.
Vyhlásenie prišlo dva týždne po tom, čo Moskva vyslala na Kubu prvý tanker so 100-tisíc tonami ropy v rámci obnovenej energetickej pomoci pre ostrov. Išlo o prvú dodávku suroviny od 3. januára, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol hlavným regionálnym spojencom Havany a dodávateľom ropy.
„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že budeme v poskytovaní takejto pomoci pokračovať a že (Čína) sa, samozrejme, bude na tejto spolupráci naďalej podieľať,“ povedal Lavrov, pričom sa nevyjadril k tomu, či budú USA súhlasiť s ďalšími dodávkami.
Spojené štáty v rámci tlaku na kubánsku vládu sprísnili postoj voči krajinám, ktoré jej dodávajú ropu, pričom ruskú pomoc povolili z humanitárnych dôvodov.
Lavrov súčasne kritizoval politiku USA voči Kube a vyjadril nádej, že Spojené štáty sa nevrátia do čias „koloniálnych vojen“, keď poukázal na to, že to „nebola Kuba, ktorá desaťročia odmietala dialóg s Washingtonom, ale Washington robil všetko pre to, aby Kubu izoloval“.
Vyhlásenie prišlo dva týždne po tom, čo Moskva vyslala na Kubu prvý tanker so 100-tisíc tonami ropy v rámci obnovenej energetickej pomoci pre ostrov. Išlo o prvú dodávku suroviny od 3. januára, keď americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Caracas bol hlavným regionálnym spojencom Havany a dodávateľom ropy.
„Nemám žiadne pochybnosti o tom, že budeme v poskytovaní takejto pomoci pokračovať a že (Čína) sa, samozrejme, bude na tejto spolupráci naďalej podieľať,“ povedal Lavrov, pričom sa nevyjadril k tomu, či budú USA súhlasiť s ďalšími dodávkami.
Spojené štáty v rámci tlaku na kubánsku vládu sprísnili postoj voči krajinám, ktoré jej dodávajú ropu, pričom ruskú pomoc povolili z humanitárnych dôvodov.
Lavrov súčasne kritizoval politiku USA voči Kube a vyjadril nádej, že Spojené štáty sa nevrátia do čias „koloniálnych vojen“, keď poukázal na to, že to „nebola Kuba, ktorá desaťročia odmietala dialóg s Washingtonom, ale Washington robil všetko pre to, aby Kubu izoloval“.