Lavrov: Rusko bude reagovať na dodávky zbraní s dlhším dosahom

Moskva 2. februára (TASR) — Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyhlásil, že ruské jednotky budú reagovať na dodávky západných zbraní s dlhším dosahom pre Kyjev tým, že sa pokúsia vytlačiť ukrajinské sily ďalej od svojich hraníc, aby vytvorili bezpečnú nárazníkovú zónu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Lavrov v rozhovore pre štátnu televíziu Rossija 24 a tlačovú agentúru RIA Novosti poznamenal, že každý chce, aby sa konflikt na Ukrajine, ktorý Moskva nazýva "špeciálna vojenská operácia", skončil. Podpora Kyjeva zo strany Západu však podľa Moskvy zohráva dôležitú úlohu v tom, ako bude Rusko ku konfliktu pristupovať.



"Momentálne sa snažíme zatlačiť delostrelectvo ukrajinskej armády do vzdialenosti, ktorá nebude predstavovať hrozbu pre naše územia," povedal Lavrov.



Šéf ruskej diplomacie obvinil Západ, že chce zničiť Rusko, a kritizoval tiež predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, ktorá vo štvrtok pricestovala do Kyjeva, kde sa v piatok bude konať summit EÚ-Ukrajina.



"Ursula von der Leyenová, známa osobnosť Európskej komisie, povedala, že výsledkom vojny by mala byť porážka Ruska, a to taká porážka, že desiatky rokov, mnohé desaťročia nebude schopné obnoviť svoju ekonomiku," cituje Lavrova agentúra AFP.



"Toto nie je rasizmus, nie je nacizmus?" spýtal sa Lavrov. Všetky vyhlásenia podporovateľov Ukrajiny považuje za pokus konečne vyriešiť "ruskú otázku".



Šéfku EK na Ukrajine sprevádza 15 predstaviteľov EK vrátane šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella. Samotná komisia označila návštevu Kyjeva za "silný symbol" európskej podpory Ukrajine, ktorá čelí "nevyprovokovanej a neodôvodnenej agresii Ruska".



Dvaja americkí predstavitelia v utorok pre Reuters avizovali, že Spojené štáty pripravujú ďalší balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote viac ako dve miliardy dolárov, ktorý môže zahŕňať i rakety s doletom 150 kilometrov.



Kyjev začal od západných krajín žiadať moderné stíhačky a rakety s väčším doletom, aby mohol zasiahnuť ciele hlbšie vo vnútri Ruskom okupovaných území. Kremeľ však v stredu vyhlásil, že dodávky zbraní dlhšieho dosahu konflikt iba eskalujú, ale nezmenia vojenské ciele Ruska na Ukrajine a nezvrátia vývoj na bojiskách.