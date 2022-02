Lavrov: Rusko garantuje bezpečnosť samozvaných DĽR a LĽR

Miestni obyvatelia z Doneckého regiónu nastupujú do vlaku na železničnej stanici počas ich evakuácie do Ruska v meste Nižnyj Novgorod, v oblasti kontrolovanej pro-ruskými separatistami na východe Ukrajiny 22. februára 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 22. februára (TASR) - Rusko garantuje bezpečnosť samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), ktoré ležia na východe Ukrajiny. Podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova táto povinnosť Rusku vyplýva zo zmlúv o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci, ktoré v utorok ratifikovali parlamenty DĽR a LĽR, informuje agentúra RIA Novosti.uviedol Lavrov. Zároveň dodal, že Rusko očakávalo, ako bude Západ reagovať na uznanie separatistických ukrajinských regiónov, a je pripravené na sankcie.uviedol Lavrov s tým, že Západ by sankcie na Rusko podľa neho uvalil bez ohľadu na to, či by na to dôvod mal alebo nemal.citovala Lavrova agentúra Reuters.Kríza na Ukrajine, pri ktorej má Západ obavy, že vyústi do vojny, sa vyostrila v pondelok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin príkazom vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej, ruských vojakov. Spravil tak krátko po tom, ako v televíznom vysielaní oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny.Spojené štáty, Európska únia i Británia následne zareagovali vyhlásením, že za tento krok uvalia na Rusko sankcie.