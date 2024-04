Lavrov: Rusko jasne oznámilo Izraelu, že Irán si neželá eskaláciu

Moskva 19. apríla (TASR) - Rusko dalo Izraelu jasne najavo, že Irán "nechce eskaláciu" napätia v regióne Blízkeho východu. Uviedol to v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v reakcii na nočné útoky v Iráne. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Uskutočnili sa telefonické kontakty medzi vedením Ruska a Iránu; našimi zástupcami a Izraelčanmi. V týchto rozhovoroch sme Izraelčanom jasne povedali, že Irán si neželá eskaláciu," povedal Lavrov v rozhovore pre ruské rozhlasové stanice.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že Rusko sa oboznamuje s podrobnosťami útoku. Podľa neho by bolo úder "predčasné komentovať", kým nebude jasná jeho povaha, napísala americká televízia CNN.



"V každom prípade sa naďalej zasadzujeme za zdržanlivosť strán a odmietnutie krokov, ktoré by mohli vyvolať ďalšiu eskaláciu napätia v tomto zložitom regióne," dodal Peskov.



Iránska protivzdušná obrana bola v noci na piatok v pohotovosti, keď vo vzdušnom priestore zaznamenala niekoľko menších podozrivých objektov. Viaceré americké médiá s odvolaním sa na predstaviteľov americkej vlády napísali, že išlo o izraelskú odvetu za víkendový dronový a raketový útok Iránu na Izrael.



Iránske médiá v piatok tvrdenia o napadnutí krajiny zo zahraničia popreli.