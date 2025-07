Lavrov: Rusko je otvorené diplomatickému riešeniu konfliktu

Budapešť 7. júla (TASR) - Ruská strana má záujem o ukončenie rusko-ukrajinského konfliktu, zdôraznil v rozhovore pre denník Magyar Nemzet minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov. Podľa jeho slov udržateľné urovnanie nie je možné bez odstránenia základných príčin konfliktu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



„V prvom rade je potrebné eliminovať bezpečnostné hrozby pre Rusko v súvislosti s rozširovaním NATO a začlenením Ukrajiny do NATO. Minimálne rovnako dôležité je zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv na územiach, ktoré zostávajú pod kontrolou kyjevského režimu, pretože ten po roku 2014 ničí všetko, čo súvisí s Ruskom, Rusmi a rusky hovoriacimi ľuďmi,“ povedal šéf ruskej diplomacie, ktorý spresnil, že sa to týka ruského jazyka, kultúry, tradícií, pravidiel pravoslávnej cirkvi a ruskojazyčných médií.



Lavrov dodal, že všetky tieto tézy musia byť zakotvené v právne záväznej mierovej dohode. Ukrajina sa podľa neho musí vrátiť ku koreňom svojej štátnosti a riadiť sa duchom a literou dokumentov, ktoré vytvorili právny základ jej existencie.



„Rád by som pripomenul, že Ukrajina v Deklarácii štátnej zvrchovanosti z roku 1990 vyhlásila svoj neutrálny bezjadrový status. V auguste 1991 ukrajinský parlament schválil zákon o vyhlásení nezávislosti Ukrajiny, ktorý potvrdil nedotknuteľnosť ustanovení Deklarácie. Deklarácia nezávislosti je súčasťou preambuly súčasnej Ústavy Ukrajiny,“ zdôraznil Sergej Lavrov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)