Lavrov: Rusko je pripravené dať Iránu kapacity na ochudobňovanie uránu

Moskva 7. júla (TASR) - Rusko je pripravené poskytnúť Iránu svoje technologické kapacity na ochudobňovanie uránu na úroveň použitia v jadrových elektrárňach. Povedal to v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po summite skupiny BRICS v brazílskom Riu De Janeiro, píše TASR podľa správy agentúry TASS.



Iránske zariadenia na obohacovanie uránu sa v júni stali terčom útokov Izraela a jednorazovo aj Spojených štátov, ktoré vinia islamskú republiku zo snáh vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán tieto tvrdenia popiera a deklaruje, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.



Lavrov podľa TASS pripomenul, že Rusko má technologické možnosti a že Moskva je „pripravená ich poskytnúť, odviezť prebytočný obohatený urán na prepracovanie do Ruska a vrátiť energeticky obohatený urán Iránu pre jeho jadrové energetické zariadenia“. V jadrových elektrárňach sa využíva urán obohatený zväčša na úroveň troch až piatich percent podielu izotopu 235.



Irán má podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) najmenej 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent. Na výrobu jadrovej zbrane je potrebné obohatenie uránu na 90 percent podielu izotopu 235. Súčasná úroveň obohatenia uránu v Iráne však výrazne prekračuje limit 3,67 percenta, ktorý stanovila dohoda mocností z roku 2015. Od nej USA za prvého mandátu Donalda Trumpa jednostranne odstúpili v roku 2018, v dôsledku čoho postupne prestal svoje povinnosti plniť aj Irán.



Izraelskí a americkí predstavitelia tvrdia, že iránske zásoby uránu sú v súčasnosti „odrezané od vonkajšieho sveta“, keďže sa nachádzajú v jadrových zariadeniach Natanz, Fordó a Isfahán, na ktoré 22. júna zaútočili USA. Irán k nim zatiaľ podľa USA a Izraela nemá prístup, avšak k zásobám by sa mohol dostať po odstránení trosiek.



Rusko, ktoré s Iránom uzavrelo strategické partnerstvo, podporuje jeho právo na mierové využívanie jadrovej energie. Ponúklo sa tiež ako sprostredkovateľ riešenia konfliktu medzi Iránom a Izraelom a Spojenými štátmi.