Lavrov: Rusko je pripravené na spoluprácu so zvoleným lídrom USA

New York 17. júla (TASR) - Rusko je pripravené spolupracovať s ktorýmkoľvek prezidentom USA, ktorého si zvolí americký ľud a ktorý bude ochotný viesť "spravodlivý dialóg postavený na vzájomnom rešpekte". Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu na tlačovej konferencii na pôde OSN. TASR informácie prevzala z agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Lavrov taktiež poznamenal, že počas vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa viedla Moskva s Washingtonom dialóg, a to napriek tvrdým tvrdým sankciám, ktoré USA uvalili na Rusko.



Lavrov okrem toho privítal postoj Trumpovho kandidáta na viceprezidenta Jamesa Davida Vancea ku konfliktu na Ukrajine. Podľa ruského ministra USA "musia prestať s dodávkami zbraní na Ukrajinu a potom vojna skončí".



Kandidát Republikánskej strany na viceprezidenta Vance je známy svojimi izolacionistickými postojmi v zahraničnej politike. Ako podotýka denník The Guardian, Vance verejne kritizuje americkú pomoc pre Ukrajinu a vyzýva na rokovania s Ruskom.