Lavrov: Rusko je pripravené nadviazať normálne vzťahy s Ukrajinou

Moskva 10. septembra (TASR) - Rusko je pripravené nadviazať s Ukrajinou "normálne vzťahy". Vyhlásil to v piatok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS. Reagoval tak na vyjadrenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o možnosti, že medzi Ukrajinou a Ruskom naplno vypukne vojna v dôsledku eskalácie napätia zo strany Moskvy.



"Naďalej zdôrazňujeme našu pripravenosť nadviazať normálne vzťahy s Ukrajinou, pretože ukrajinský národ je nám veľmi blízky - bratský," povedal Lavrov. Pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin v júli napísal na túto tému osobitný článok na webovej stránke Kremľa s titulkom: "O historickej jednote Rusov a Ukrajincov".



"Ak sa hovorí, že národ má len takých vodcov, akých si zaslúži, tak to v tomto prípade neplatí," uviedol Lavrov. Zároveň obvinil ukrajinského prezidenta, že klame Západ, keď Rusko obviňuje z nedodržiavania Minských dohôd.



Zelenskyj počas piatkovej diskusie nevylúčil, že by sa situácia na východe krajiny mohla vyhrotiť a že Rusko by mohlo naplno rozpútať vojnu proti Ukrajine. To by však bola podľa neho najväčšia chyba Moskvy. "Je to strašidelný scenár, ale, nanešťastie, nie nereálny. Nebezpečenstvo sa blíži k bodu, z ktorého niet návratu," upozornil Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tiež údajne disponuje informáciami tajných služieb, že Rusko má vojakov v Bielorusku, ktoré susedí s Ukrajinou. V súvislosti so spomínaným Putinovým článkom uviedol, že ruský prezident zjavne nepokladá Ukrajinu za plne zvrchovaný štát.



Ozbrojený konflikt na Ukrajine vypukol v roku 2014 po anexii Krymského polostrova Ruskom a po náraste proruských nálad na východe krajiny. V niektorých častiach tamojšej Doneckej a Luhanskej oblasti vyhlásili proruskí separatisti vlastné "ľudové" republiky, ktoré však Kyjev ani medzinárodné spoločenstvo neuznali. Boje v Donbase si odvtedy vyžiadali už viac ako 13.000 životov.