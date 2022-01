Lavrov: Rusko je pripravené prijať na návštevu Zelenského

Moskva 28. januára (TASR) - Rusko je pripravené prijať na návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby tam rokoval o normalizácii rusko-ukrajinských vzťahov. V piatok to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



"Prezident (Vladimir Putin) povedal, že ak chce Zelenskyj rokovať o normalizácii vzájomných vzťahov, ktoré poškodilo konanie jeho režimu a na ktoré sme samozrejme odpovedali, tak nech príde do Moskvy, Soči alebo Petrohradu – hocikam sa dohodnú," uviedol Lavrov.



Podľa Lavrova je Rusko pripravené posúdiť návrhy ukrajinského prezidenta na napravenie vzájomných vzťahov, ak nejaké má.



Šéf ruskej diplomacie však zároveň upozornil na to, že ak chce ukrajinský prezident s Ruskom rokovať o Donbase a konflikte na východe Ukrajiny, tak sa musí obrátiť na trojstrannú kontaktnú skupinu pre urovnanie konfliktu v Donbase.



Po tom, ako Rusko nazhromaždilo v blízkosti hraníc Ukrajiny tisíce vojakov, začali narastať obavy medzinárodného spoločenstva, že Moskva chystá inváziu do tejto bývalej sovietskej republiky.



Rusko poprelo, že plánuje napadnúť Ukrajinu. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné garancie, v rámci ktorých požaduje aj to, aby sa Ukrajina nestala súčasťou Aliancie.