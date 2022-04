Lavrov: Rusko na Ukrajine nepoužije jadrové zbrane

Moskva 19. apríla (TASR) - Rusko bude počas invázie na Ukrajine používať iba konvenčné zbrane. V utorok to povedal šéf ruského rezortu diplomacie Sergej Lavrov v rozhovore pre indickú spravodajskú televíznu stanicu India Today. TASR informuje podľa správy agentúry Bloomberg.



Utorková odpoveď Lavrova pre indickú televíziu patrí medzi najkategorickejšie vyjadrenia vysokopostaveného ruského predstaviteľa o možnom použití jadrových zbraní v rusko-ukrajinskom konflikte. Ruský minister zahraničných vecí však nie je priamo zodpovedný za vojenské rozhodovanie.



Predstavitelia západných spravodajských služieb varovali, že Kremeľ by sa mohol uchýliť k použitiu taktických alebo iných jadrových zbraní s obmedzeným účinkom v prípade, ak by sa invázia na Ukrajine nevyvíjala podľa jeho plánov.



Lavrov v utorkovom rozhovore pre televíziu India Today oznámil začiatok ďalšej etapy ruskej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine, ktorej cieľom má byť "úplné oslobodenie" Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny.