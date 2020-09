Lavrov: Rusko nevezme do úvahy agresívne požiadavky USA ohľadne Iránu

Moskva 24. septembra (TASR) - Moskva nemá v úmysle brať do úvahy nelegitímne požiadavky USA týkajúce sa Iránu, uviedol po štvrtkových rokovaniach s iránskym rezortným partnerom Mohammadom Džavádom Zarífom šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.



"Počúvame, ako Washington hovorí, že všetci tí, ktorí sa nestotožnia s jeho pohľadom na situáciu (...) budú potrestaní ďalšími opatreniami, ktoré USA prijmú, vrátane ekonomických," povedal ruský minister na tlačovej konferencii po moskovských rokovaniach.



"Môžem hovoriť iba v mene Ruska. Pri budovaní svojej politiky Rusko nebude v žiadnom prípade brať do úvahy tieto agresívne požiadavky, ktoré nemajú právnu silu," uviedol Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.



Lavrov vyjadril nádej, že ďalšie krajiny, ktoré spolupracujú s Iránom, "zaujmú zásadné stanovisko a budú sa riadiť svojimi národnými záujmami, nie potrebou počúvať príkazy zo zámoria".



Podľa jeho slov zároveň pokračuje dialóg s USA. "Snažíme sa našim americkým kolegom vysvetliť, že tento druh prístupu k medzinárodnému právu nikam nevedie. Zatiaľ nevieme, aký bude výsledok, keď vidíme, ako arogantne Washington prijíma takéto výzvy," dodal šéf ruskej diplomacie.



Spojené štáty v sobotu 19. septembra jednostranne ohlásili opätovné zavedenie sankcií OSN voči Iránu a prisľúbili potrestať tých, ktorí ich porušia. Spojené štáty zároveň prisľúbili potrestať každú členskú krajinu OSN, ktorá by protiiránske sankcie porušila.



Spojené štáty sú však v tejto otázke takmer osamotené: všetky ostatné veľmoci — Čína, Rusko, ako aj európski spojenci USA — toto vyhlásenie spochybnili.



Irán v roku 2015 uzavrel dohodu s piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN (Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou) a Nemeckom. USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od dohody v máji 2018 jednostranne odstúpili a uvalili na Teherán sériu sankcií.



Jadrová dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.