Lavrov: Rusko obnoví jadrové skúšky, ak to isté urobí iná veľmoc
Trump tvrdí, že Rusko aj Čína uskutočňujú podzemné jadrové testy, len o tom podľa neho verejne nehovoria.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Spojené štáty stále neobjasnili, aké jadrové testy nariadil vykonať americký prezident Donald Trump, povedal v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rusko je podľa neho ochotné diskutovať o možných obavách USA, rovnako je však pripravené obnoviť jadrové skúšky, ak to isté urobí akákoľvek iná jadrová mocnosť. Informovali o tom agentúry TASS a Reuters, píše TASR.
Trump tvrdí, že Rusko aj Čína uskutočňujú podzemné jadrové testy, len o tom podľa neho verejne nehovoria. Údajne preto nedávno nariadil Pentagónu, aby tieto testy obnovil. Tomu predchádzali vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že Rusko vykonalo plánované cvičenie strategických jadrových síl a tiež úspešné skúšky svojich nových zbraní Burevestnik a Poseidon, ktoré môžu niesť jadrové hlavice. Kremeľ však zdôraznil, že nešlo o jadrové skúšky, ako ich definujú medzinárodné dohody. V reakcii na Trumpov krok poveril Putin príslušné ministerstvá a tajné služby, aby situáciu analyzovali a následne predložili návrhy možného začatia príprav na jadrové skúšky.
Rusko podľa Lavrova znepokojujú vyjadrenia amerických predstaviteľov, že jadrové testy by mohli byť použité na geopolitické účely. Reagoval tak na výpoveď kandidáta na post námestníka ministra obrany Roberta Kadleca v Senáte USA, kde naznačil, že medzi faktory, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie Trumpa, patrí „geopolitický kontext“.
„Sme pripravení diskutovať o podozreniach, ktoré vyjadrili naši americkí kolegovia, že by sme mohli tajne robiť niečo hlboko v podzemí,“ povedal šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruské štátne médiá. Dodal, že Moskva tieto tvrdenia odmieta.
Sám Trump zatiaľ nevysvetlil, aké skúšky Pentagónu prikázal vykonať. Jeho minister energetiky Chris Wright však objasnil, že by nemalo ísť o skutočné jadrové výbuchy, ale skôr o tzv. nekritické explózie. Tie nezahŕňajú reťazovú reakciu a sú dovolené na základe Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). USA patria k štátom, ktoré zmluvu podpísali, ale neratifikovali.
Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992; Moskva dva roky predtým, ešte za existencie Sovietskeho zväzu.
