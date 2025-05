Lavrov: Rusko plánuje posilniť vzťahy s Dominikánskou republikou

Santo Domingo 1. mája (TASR) - Rusko plánuje posilniť svoje ekonomické a obchodné vzťahy s Dominikánskou republikou. Povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas svojej stredajšej návštevy tejto karibskej krajiny, ktorú označil za „sľubného partnera“. Očakáva sa, že Rusko v nej otvorí svoje prvé veľvyslanectvo, hoci Lavrov nepriblížil, kedy by sa tak malo stať. TASR o jeho ceste informuje na základe správy agentúry AP.



Šéf ruského rezortu diplomacie sa stretol s dominikánskym ministrom zahraničných vecí Robertom Álvarezom. Po schôdzke za zatvorenými dverami uviedol, že Rusko plánuje posilniť svoje obchodné a hospodárske vzťahy s touto krajinou.



„Hovorili sme aj o tom, ako sa veci vyvíjajú v kontexte rôznych diskusií o reforme OSN a o trendoch, ktoré pozorujeme v súvislosti so vznikom multipolárneho poriadku,“ povedal o schôdzke Lavrov bez ďalších podrobností.



Álvarez uviedol, že jednou z kľúčových tém ich rozhovoru bola „hlboká politická, bezpečnostná a humanitárna kríza, ktorá postihla (susedné) Haiti, a jej vplyv na Dominikánsku republiku“.



Ako približuje AP mnohonárodnostná misia podporovaná OSN a vedená kenskou políciu, ktorá má Haiti pomôcť potlačiť násilnosti súperiacich gangov, bojuje s nedostatkom financií i ľudských zdrojov. USA i ďalšie krajiny kedysi presadzovali zriadenie mierovej misie OSN na Haiti, návrh sa však neujal vzhľadom na nesúhlas Ruska a Číny.



Álvarez teraz podľa vlastných slov Lavrovovi povedal, že Dominikánska republika sa v tejto otázke zasadzuje za „účinnejšie, koordinovanejšie a naliehavejšie kroky“ medzinárodných síl. „Dúfame, že OSN bude zohrávať ústrednú i aktívnejšiu úlohu v oblasti logistiky a financovania, aby sa zabezpečila jej efektivita,“ povedal.



AP približuje, že dominikánske úrady v ostatnom čase zasahovali proti nelegálnej migrácii, pričom len od októbra deportovali vyše 180.000 ľudí, čo agentúra dáva do súvislosti práve s násilnosťami na Haiti.



Lavrov pricestoval do Dominikánskej republiky už v utorok, pričom v priebehu návštevy sa mal stretnúť aj sa tamojším prezidentom Luisom Abinaderom.