Lavrov: Rusko podporuje snahu junty stabilizovať situáciu v Mjanmarsku

Rangún 3. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu počas návštevy Mjanmarska vyhlásil, že Moskva podporuje úsilie vládnucej junty čo sa týka "stabilizácie" krízou zmietanej krajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na ruské štátne médiá.



Lavrov sa v hlavnom meste Mjanmarska Nepjito stretol so svojím rezortným kolegom U Njan Winom a dvoma ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi, uviedol ruský rezort diplomacie na Twitteri. Lavrovova hovorkyňa Marija Zacharovová predtým uviedla, že na programe bude okrem iného spolupráca v oblasti obrany a bezpečnosti.



"Budúci rok uskutočníte parlamentné voľby a želáme vám, aby sa vám podarilo urobiť vašu krajinu ešte silnejšou a prosperujúcejšou," povedal Lavrov ohľadom volieb naplánovaných na august 2023, ktoré podľa oponentov režimu nebudú slobodné ani spravodlivé.



Rusko a jeho spojenec Čína čelia obvineniam z vyzbrojovania mjanmarskej junty, ktorá od minuloročného prevratu tieto zbrane využíva aj na útoky voči civilistom. Od puču, ku ktorému došlo 1. februára 2021, bolo zabitých vyše 1500 civilistov. Agentúra AP píše, že podľa expertov OSN v krajine panujú pomery občianskej vojny. Západné krajiny uvalili na mjanmarských vládnucich generálov v súvislosti s prevzatím moci a násilným represiám voči opozícii ekonomické a politické sankcie.



Armáda odôvodnila svoje uchopenie moci údajnými masívnymi podvodmi vo voľbách v roku 2020, ktoré vyhrala Národná liga za demokraciu (NLD) vedená de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij. Výsledky volieb zrušila a oznámila, že odhalila viac ako 11 miliónov prípadov podvodov. Zahraniční pozorovatelia však uviedli, že hlasovanie bolo do značnej miery slobodné a spravodlivé.



AFP konštatuje, že zatiaľ čo sa vzťahy Moskvy so Západom zhoršujú pre inváziu na Ukrajine, Kremeľ sa usiluje posilňovať kontakty s krajinami Blízkeho východu, Ázie a Afriky. V júli Lavrov navštívil Egypt, Kongo, Ugandu a Etiópiu. Minulý mesiac bol na "súkromnej" návšteve v Moskve vodca mjanmarskej junty Min Aun Hlain, ktorý sa údajne stretol so zástupcami tamojších vesmírnych a jadrových agentúr.



Lavrov tento týždeň odcestuje aj na stretnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré sa uskutoční v Kambodži. Šéf diplomacie mjanmarskej junty bol z tohto stretnutia vylúčený vzhľadom na to, že vojenské vedenie krajiny odmieta dialóg so svojimi oponentmi.