Lavrov: Rusko chce obmedziť vstup občanov z „nepriateľských štátov“

Moskva 28. marca (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok povedal, že Moskva sa chystá obmedziť vstup na územie Ruskej federácie pre občanov "nepriateľských štátov", medzi ktoré patria všetky krajiny Európskej únie. Okrem toho budú nové vízové opatrenia platiť aj voči občanom z Británie či Spojených štátov. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúry AFP.



"Pripravuje sa návrh prezidentského dekrétu o odvetných vízových opatreniach v reakcii na nepriateľské kroky viacerých cudzích štátov," uviedol Lavrov. "Tento zákon zavedie množstvo obmedzení na vstup do Ruska," dodal šéf ruskej diplomacie.



Ruská vláda zverejnila zoznam cudzích štátov, o ktorých sa domnieva, že sa dopúšťajú "nepriateľských činov", ešte 7. marca. Zoznam bol vytvorený ako reakcia na bezprecedentné sankcie Západu v dôsledku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Ruským aerolíniám bol napríklad zakázaný vstup do vzdušného priestoru EÚ, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov a cestovanie do a z Ruska je teraz obmedzené.