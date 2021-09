Lavrov: Svetové mocnosti spolupracujú na tom, aby Taliban plnil sľuby

Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban kráčajú vedľa vykrikujúcich Afgancov počas protipakistanskej demonštrácie pred budovou pakistanského veľvyslanectva v Kábule 7. septembra 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke bojovník Talibanu sa pozerá na plagáty lídrov hnutia Taliban a vlajky v Kábule 25. augusta 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Spojené štáty, Čína, Rusko a Pakistan spoločne pracujú na tom, aby zaistili, že noví vládcovia z hnutia Taliban v Afganistane budú dodržiavať svoje sľuby, predovšetkým pri zostavovaní skutočne reprezentatívnej vlády a pri zabraňovaní šírenia extrémizmu. V sobotu na tlačovej konferencii, ešte pred prejavom na Valnom zhromaždení OSN to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala tlačová agentúra AP.Lavrov povedal, že zástupcovia z Ruska, Číny a Pakistanu odcestovali do katarského hlavného mesta Dauha a potom do afganskej metropoly Kábul, aby sa stretli s Talibanom aj s predstaviteľmi- s bývalým prezidentom Hámidom Karzajom a Abdulláhom Andulláhom, ktorý viedol vyjednávania zosadenej vlády s Talibanom.Minister Lavrov uviedol, že dočasná vláda oznámená Talibanom nezastupujeTaliban sľúbil inkluzívnu vládu s účasťou všetkých zložiek spoločnosti; umiernenejšiu podobu islamského práva, než keď vládol naposledy v rokoch 1996-2001, vrátane práv žien; stabilitu po 20-ročnej vojne a bránenie militantom v tom, aby využívali afganské územie na podnikanie útokov. Posledné kroky dočasnej vlády však naznačujú, že Taliban zavádza ešte brutálnejšiu politiku, predovšetkým voči ženám a dievčatám.povedal Lavrov.zdôraznil.Na tlačovej konferencii sa venoval širokej škále tém. Hovoril aj o ruských žoldnieroch v africkom Mali, i keď konkrétne nespomenul Wagnerovu skupinu. Lavrov bránil rozhodnutie prechodnej vlády v Mali najať si ruskú súkromnú vojenskú spoločnosť na pomoc v boji proti teroristom. Povedal, že je to "legitímne" právo Mali a ruská vláda s tým nemá nič spoločné.Francúzsko oznámilo, že zmenšuje svoje ozbrojené sily bojujúce proti islamským extrémistom v Mali a v regióne, uviedol Lavrov ako argument. Výkon francúzskych síl skritizoval slovami, žeSprávy o možnej prítomnosti žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny v Mali nedávno vyvolali veľké znepokojenie západoeurópskych vlád, pretože v krajine sú mierové sily EÚ.Pred týždňom malijská vojenská vláda, ktorá sa dostala k moci po prevrate, odmietla tvrdenia, že uvažuje nad najatím žoldnierov z Wagnerovej skupiny, aby zaistili bezpečnosti v nepokojnej západoafrickej krajine. Skupina je údajne blízka ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a presadzuje záujmy Moskvy.Podľa správ si malijská vláda chce najať 1000 týchto žoldnierov, píše agentúra DPA.Premiér Mali Choguel Kokalla Maga potom však obvinil Francúzsko z toho, že zradilo jeho krajinu, keď sa jednostranne rozhodlo stiahnuť vojakov. V prejave pred VZ OSN premiér povedal, že jeho vláda má právo