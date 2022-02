Rusko vidí šancu na dohodu o bezpečnosti so Západom, tvrdí Lavrov

Moskva 14. februára (TASR) - Existuje "šanca" na dosiahnutie dohody o bezpečnosti so Západom, povedal v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej by mohlo ísť o možné zmiernenie v čase stupňujúceho sa napätia v súvislosti s Ukrajinou.



"Ako hlava ministerstva zahraničných vecí musím povedať, že vždy je tu šanca" nájsť dohodu, povedal Lavrov Putinovi počas starostlivo zorganizovaného stretnutia, keď bol požiadaný, aby sa vyjadril k prebiehajúcim rozhovorom so Západom.



Spojené štáty varovali pred možnou bezprostrednou hrozbou ruskej invázie na Ukrajinu a ich západní spojenci pohrozili Moskve ochromujúcim balíkom ekonomických sankcií, pripomína AFP.



V rozhovore s Putinom však Lavrov naznačil, že Moskva je pripravená pokračovať v rokovaniach so Západom.



"Je tu šanca na dosiahnutie dohody s našimi partnermi o kľúčových otázkach, alebo je to pokus vtiahnuť nás do nekonečného procesu vyjednávania?" opýtal sa Putin šéfa ruskej diplomacie v rozhovore, ktorý odvysielala televízia.



"Naše možnosti nie sú ani zďaleka vyčerpané, nehovorím, že by mali pokračovať donekonečna, navrhoval by som však pokračovať v nich a rozširovať ich," odpovedal Lavrov.



Ruský minister zahraničných vecí zároveň podotkol, že v utorok má do Moskvy na rokovania pricestovať nemecký kancelár Olaf Scholz.