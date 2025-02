Lavrov: Rusko zastaví boje na Ukrajine, až mu bude riešenie vyhovovať

Ankara 24. februára (TASR) - Rusko je pripravené na rokovania o vojne na Ukrajine, ale boje zastaví až vtedy, keď bude mierové riešenie "vyhovovať" Moskve. Uviedol to v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas návštevy Ankary. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Zastavíme boje iba keď tieto rokovania prinesú pevný a udržateľný výsledok vyhovujúci Ruskej federácii," povedal Lavrov v deň tretieho výročia vojny na Ukrajine na spoločnej tlačovej konferencii s tureckým náprotivkom Hakanom Fidanom.



Šef tureckej diplomacie uviedol, že Ankara podporuje iniciatívu Spojených štátov na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, avšak riešenie podľa neho "možno dosiahnuť prostredníctvom rokovaní, na ktorých sa zúčastňujú obe strany".



Minulý týždeň sa v saudskoarabskom Rijáde stretli ruskí a americkí predstavitelia na rokovaniach o vojne na Ukrajine. Stretnutie sa konalo bez účasti Kyjeva.



Fidan tiež povedal, že Turecko je pripravené podniknúť akékoľvek kroky, ktoré by pomohli priniesť mier.



"Naším cieľom je čím skôr ukončiť túto devastujúcu vojnu a vyliečiť rany v regióne," vyhlásil Fidan.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týždeň po stretnutí s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Ankare uviedol, že Turecko by bolo "ideálnym hostiteľom" pre možné rozhovory medzi Ruskom, Ukrajinou a Amerikou o ukončení vojny.



V marci 2022 sa v tureckom letovisku Antalya stretli ministri zahraničných vecí Ruska a Ukrajiny – Sergej Lavrov a Dmytro Kuleba. Schôdzku iniciovalo práve Turecko.



Turecko odsúdilo ruskú inváziu a tvrdí, že podporuje územnú celistvosť Ukrajiny a poskytlo Kyjevu vojenskú podporu. Ankara však nesúhlasí so sankciami Západu voči Moskve, s ktorou ju spájajú dôležité väzby v oblasti obrany, energetiky a cestovného ruchu.



Lavrov sa v pondelok v Ankare stretne aj s prezidentom Erdoganom, píše AFP.