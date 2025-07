Lavrov: S. Kórea opäť potvrdila podporu Rusku vo vojne na Ukrajine

Pchjongjang 12. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v sobotu v severokórejskom meste Wonsan stretol so šéfkou diplomacie KĽDR Čche Son-hui. Severná Kórea opätovne potvrdila svoju podporu Rusku vo vojne na Ukrajine. Lavrov po stretnutí varoval Spojené štáty, Južnú Kóreu a Japonsko pred vytváraním bezpečnostného partnerstva zameraného proti Severnej Kórei. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, Reuters a DPA.



„Vymenili sme si názory na situáciu ohľadom ukrajinskej krízy...Naši Kórejskí priatelia potvrdili svoju pevnú podporu všetkým cieľom špeciálnej vojenskej operácie, ale aj krokom ruského vedenia a ozbrojených síl,“ citovala TASS Lavrova. Šéf ruskej diplomacie použil termín „špeciálna vojenská operácia“, ktorým Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajinu.



Ukrajina, Južná Kórea a viaceré západné štáty na jeseň 2024 uviedli, že KĽDR vysiela do Ruska viac ako 10.000 svojich vojakov. Podľa juhokórejskej rozviedky tieto jednotky mali ruskej armáde pomôcť v bojoch, ale aj získať skúsenosti s vedením bojových operácií v reálnej vojne. Severná Kórea až v apríli tohto roka po prvý raz potvrdila, že vyslala vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine.



AP pripomína, že KĽDR v júni prisľúbila, že vyšle na obranu ruskej Kurskej oblasti, do ktorej v auguste 2024 vtrhli ukrajinské jednotky, 6000 vojenských stavebných robotníkov a pyrotechnikov.



Severokórejská ministerka zahraničných vecí počas stretnutia opísala vzťahy medzi KĽDR a Ruskom ako „neporaziteľnú alianciu“.



Lavrov po sobotňajšom stretnutí s Čche obvinil USA, Južnú Kóreu a Japonsko z toho, čo označil za ich vojenské posilňovanie okolo Severnej Kórey. „Varujeme pred zneužívaním vzťahov na budovanie aliancií zameraných proti komukoľvek vrátane Severnej Kórey, a, samozrejme, Ruska,“ povedal ruský minister na tlačovej konferencii.



USA, Južná Kórea a Japonsko v piatok uskutočnili letecké cvičenie v rámci snáh posilniť spoločnú reakciu v prípade jadrového alebo raketového útoku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Severná Kórea považuje vojenské cvičenia pod vedením Washingtonu za nácvik invázie, píše AP. Dlhodobo tvrdí, že je nútená vyvíjať jadrové zbrane, aby sa bránila pred vojenskými hrozbami USA.



Sobotňajšie stretnutie sa uskutočnilo v meste Wonsan, kde KĽDR nedávno otvorila nové veľké turistické letovisko Wonsan Kalma. Lavrov na stretnutí povedal, že si je istý, že ruskí turisti budú chcieť rezort navštevovať. „Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to uľahčili, vytváraním podmienok pre to, vrátane leteckej dopravy,“ uviedol.