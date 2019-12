Lavrov sa budúci týždeň stretne vo Washingtone s Pompeom

Washington 7. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívi budúci týždeň Washington, kde absolvuje rokovanie s ministrom zahraničných vecí USA Mikeom Pompeom, informovala agentúra AP.



Rokovanie sa uskutoční v utorok (10. decembra) a po ňom bude nasledovať spoločná tlačová konferencia, potvrdili obaja ministri.



Ruské médiá priniesli informáciu o Lavrovovej ceste do Washingtonu prvýkrát vo štvrtok (5. decembra), neuviedli však, či Lavrov plánuje absolvovať počas svojej návštevy aj nejaké ďalšie stretnutia.



Pompeo a Lavrov budú hovoriť o kontrole zbraní, situácii na Ukrajine a v Sýrii a ďalších otázkach súvisiacich s napätými vzťahmi medzi oboma krajinami.



Pompeo a Lavrov sa počas tohto roka stretli niekoľkokrát, a to aj v New Yorku a Rusku. Občas spolu aj telefonovali, no ich osobné stretnutie vo Washingtone sa zatiaľ neuskutočnilo.



Rusko-americké vzťahy sú naďalej napäté, pričom predstavitelia Trumpovej vlády opakovane kritizujú Moskvu pre jej politiku predovšetkým na Ukrajine a v Sýrii.