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Lavrov sa na okraj zasadnutia ministrov ASEAN-u stretne s Rubiom

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Na snímke šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP

'Kremeľ v pondelok vyhlásil, že by privítal rokovania medzi Lavrovom a Rubiom.

Autor TASR
Manila 22. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok vo filipínskej Manile stretne so svojím americkým rezortným partnerom Marcom Rubiom. Témami rokovania by mali byť vojny na Ukrajine a Blízkom východe, píše TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.

Dohodli sme sa na stretnutí. S Marcom Rubiom sme sa včera krátko rozprávali a potvrdili sme, že stretnutie sa uskutoční zajtra ráno. Dúfam, že budeme mať možnosť podeliť sa s vami o naše dojmy,“ uviedol v stredu Lavrov.

Stretnutie bude v každom prípade užitočné. Je dobré klásť otázky a dostávať odpovede,“ priblížil šéf ruskej diplomacie. Rokovanie sa uskutoční na okraj zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile.

Kremeľ v pondelok vyhlásil, že by privítal rokovania medzi Lavrovom a Rubiom. „Pokiaľ bude kontakt na úrovni ministrov zahraničia, mohli by sme ho jedine privítať,“ povedal novinárom hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov s tým, že medzi ruským a americkým rezortom diplomacie pokračujú kontakty na technickej úrovni.
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