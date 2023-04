Lavrov sa stretol s ministrom Rodríguezom, kritizoval americké sankcie

Havana 21. apríla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívil vo štvrtok Kubu. Pri tejto príležitosti odsúdil sankcie, ktoré na túto latinskoamerickú krajinu uvalili Spojené štáty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Lavrov sa stretol so svojím kubánskym rezortným kolegom Brunom Rodríguezom. V úvode svojej návštevy sa tiež zúčastnil na slávnostnom kladení vencov k pamätníku kubánskeho básnika a revolucionára Josého Martího v Havane.



Šéf ruskej diplomacie tiež odsúdil americké ekonomické sankcie uvalené na Kubu a podľa tamojších štátnych médií kritizoval USA aj za to, že sa snažia svetu vnútiť "svoju vôľu". Rodríguez zase kritizoval "expanzívne ambície" Severoatlantickej aliancie a tiež sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko.



Lavrova na Kube čaká vo štvrtok ešte stretnutie s nedávno opätovne zvoleným kubánskym prezidentom Miguelom Díazom-Canelom.



Havana má s Moskvou dlhodobo blízke vzťahy. Z Ruska, ktorému dodáva cukor, dováža mnohé dôležité produkty, ako hnojivá, priemyselné zariadenia a najmä ropu. Práve Rusko je spolu s Venezuelou jedným z mála dodávateľov ropy na Kubu, ktorú momentálne sužuje vážna energetická kríza.



Kubánske banky zároveň pred dvoma týždňami začali prijímať platby realizované cez ruské bankové karty Mir, ktoré umožňujú ruským dovolenkárom vyberať si v tejto krajine hotovosť či vymieňať ruble za kubánske pesos. AP pripomína, že karty Mir sú akceptované aj v ďalších partnerských krajinách Ruska vrátane Turecka či Vietnamu.



Rusko tieto karty vyvinulo ešte v roku 2015, aby obišlo západné sankcie po anexii Krymu. Mir je pre Rusko náhradou za platobné systémy, ako sú Visa či Mastercard.



Kuba je poslednou z krajín, v ktorej je Lavrov na návšteve v rámci svojho turné po Latinskej Amerike. Turné začal v pondelok 17. apríla v Brazílii a pokračoval v rámci neho do Venezuely a Nikaraguy.