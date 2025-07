Lavrov sa v KĽDR stretol s Kim Čong-unom

Pchjongjang 12. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v sobotu počas návštevy Severnej Kórey stretol s vodcom KĽDR Kim Čong-unom, oznámil ruský rezort diplomacie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie na platforme Telegram uviedlo, že severokórejský vodca „prijal“ Lavrova. Rezort zároveň zverejnil video, ktoré zachytáva Lavrova a Kima ako si podali ruky a objali sa.



Ruská tlačová agentúra TASS informovala, že Lavrov odovzdal severokórejskému vodcovi pozdrav od šéfa Kremľa Vladimira Putina. Lavrov pred stretnutím s Kimom rokoval v meste Wonsan so severokórejskou ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui. Na následnej tlačovej konferencii povedal, že ruský prezident a Kim sú v neustálom kontakte a že sa v budúcnosti určite opäť osobne stretnú.



Podľa AFP ide o najnovšiu zo série ciest ruských vysokopostavených predstaviteľov do KĽDR. Moskva a Pchjongjang v súčasnosti prehlbujú vojenské a politické väzby v súvislosti s vojnou Ruska na Ukrajine. Putin a Kim pred rokom v júni podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda okrem vzájomného poskytnutia vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán zahŕňa aj spoluprácu v oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti.



KĽDR vyslala do Ruska na pomoc v jeho vojenskom ťažení tisíce vojakov a poskytla ruskej armáde rakety a delostrelecké granáty, pripomína francúzska tlačová agentúra.



Lavrov v sobotu povedal, že severokórejskí predstavitelia „potvrdili svoju plnú podporu pre všetky ciele špeciálnej vojenskej operácie“, pričom použil termín, ktorým Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajinu. Zároveň sa poďakoval „hrdinským“ severokórejským vojakom, uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Pchjongjang až v apríli tohto roka po prvý raz potvrdil, že vyslal vojakov do Ruska na podporu jeho vojny proti Ukrajine. Severokórejské štátne médiá v uplynulých týždňoch priniesli zábery ceremónie návratu pozostatkov severokórejských vojakov, ktorí padli v boji proti ukrajinským silám v Rusku. Na pietnom podujatí bol aj vodca Kim Čong-un, ktorý na záberoch položil štátnu vlajku na jednu z rakiev.



Severnú Kóreu tento rok niekoľkokrát navštívil aj tajomník ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu. Ten po júnovom stretnutí s Kimom oznámil, že KĽDR vyšle na obnovu ruskej Kurskej oblasti, kam vlani v auguste nečakane vpadli ukrajinské jednotky, 6000 vojenských stavebných robotníkov a pyrotechnikov.