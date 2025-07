Lavrov sa v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

Moskva 15. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v utorok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. S odvolaním sa na ruské ministerstvo zahraničných vecí o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Lavrov a Si prerokovali viaceré otázky bilaterálnych vzťahov vrátane príprav na návštevu ruského lídra Vladimira Putina v Číne, kde sa zúčastní na summite Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) a na oslavách výročia konca druhej svetovej vojny.



V nedeľu sa Lavrov stretol so svojím čínskym kolegom Wang Im a diskutovali o Ukrajine a vzťahoch so Spojenými štátmi.



Ruský minister zahraničných vecí pricestoval do Číny po návšteve Severnej Kórey, kde sa mu dostalo uistenia o podpore Ruska vo vojne, ktorú rozpútalo voči Ukrajine. Peking, diplomatický a ekonomický spojenec Moskvy, tvrdí, že v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou je neutrálny, pripomenula AFP.



Čína však nikdy neodsúdila viac ako tri roky trvajúcu vojnu, ktorá sa začala inváziou ruskej armády na Ukrajinu 24. februára 2022, ani Rusko nevyzvala na stiahnutie jeho jednotiek. Mnohí spojenci Ukrajiny sa domnievajú, že Peking Moskve poskytuje podporu. Čína pritom pravidelne vyzýva na ukončenie bojov na Ukrajine a zároveň vychádza v ústrety západným krajinám, ktoré - podľa Moskvy i Pekingu - vojnu predlžujú tým, že Ukrajine dodávajú zbrane.



Peking sa už dlho snaží prezentovať desaťčlennú ŠOS ako protiváhu mocenských blokov vedených Západom, ako je NATO, a presadzuje posilnenie spolupráce medzi jej členskými krajinami v oblasti politiky, bezpečnosti, obchodu a vedy.