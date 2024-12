Lavrov: Slovensko a Maďarsko zaujala bezpečnostná architektúra Eurázie

Moskva 5. decembra (TASR) - Slovensko spolu s Maďarskom zaujal rozvoj nového eurázijského bezpečnostného rámca, ktorý predstavilo Rusko na druhej medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti v Minsku, tvrdí ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry TASS.



Rusko a Bielorusko po konferencii vyjadrili podporu vypracovaniu Eurázijskej charty rozmanitosti a multipolarity. "Jednotlivé časti tejto charty sme zdieľali s krajinami, ktoré sú členmi Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO), Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU), Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) a Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Sprostredkovali sme ju aj členom združenia ASEAN a budeme pokračovať v presadzovaní tejto myšlienky v dialógu so všetkými ostatnými krajinami vrátane európskych štátov, ktoré majú záujem zapojiť sa do diskusie," ozrejmil minister.



Podľa Lavrova sa na konferencii v Minsku zúčastnil aj rezortný partner z Maďarska Péter Szijjártó a záujem prejavilo i Slovensko. "Verím, že aj ostatné krajiny uvidia priamy prínos (tejto koncepcie) v podobe presadzovania svojich dlhodobých záujmov a uspokojovania potrieb obyvateľov," povedal Lavrov. Zároveň zdôraznil, že napriek námietkam Západu sa proces budovania novej bezpečnostnej architektúry v Eurázii už začal, čo Rusko potvrdilo aj na stretnutí OZKB.



"Bez ohľadu na to, či si to Západ želá, alebo nie, proces budovania novej bezpečnostnej architektúry napreduje. Aktuálne už nie je založený na euroatlantickom princípe, ale na pochopení, že jeden eurázijský kontinent v súčasnosti poskytuje možnosti pre všetkých. Rovnaké príležitosti chrániť svoje záujmy a budovať práve bezpečnosť, ktorú proklamovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), no ktorú zničil Západ svojím konaním. Docielil to najmä bezohľadným rozširovaním NATO smerom na východ," vyhlásil Lavrov na tlačovej konferencii.



Minister dodal, že eurázijská koncepcia sa zakladá na geografických a hospodárskych možnostiach infraštruktúry, ktoré sú dostupné pre všetky krajiny kontinentu.