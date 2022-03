Lavrov: Sme presvedčení, že máme pravdu; jadrovú vojnu zvažuje Západ

Na snímke z 1. marca 2022 pohľad na centrálne námestie po ostreľovaní budovy radnice v Charkove na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Moskva 3. marca (TASR) - Moskva je presvedčená o tom, že má v konfrontácii so Západom pravdu. Vyhlásil to vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas tlačovej konferencie v Moskve.Lavrov obvinil Severoatlantickú alianciu (NATO), že sa snaží udržať si svoju nadvládu v Európe, Moskva však nemôže dovoliť, aby niekto podkopal jej záujmy. Šéf ruskej diplomacie obvinil západných politikov z toho, že zvažujú jadrovú vojnu voči Rusku. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Televízia Sky News, ktorá tlačovú konferenciu vysielala naživo, uviedla, že Lavrov "".," vyhlásil Lavrov.AFP pripomenula, že to bol ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v nedeľu nariadil uviesť ruské jadrové sily do stavu najvyššej pohotovosti, pričom obvinil Západ z "" krokov voči jeho krajine. Rusko má pritom najväčší arzenál jadrových zbraní na svete.Šéf ruskej diplomacie ďalej povedal, že "" na Ukrajine bude pokračovať "". Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazval "" a opäť vyhlásil, že cieľom ruskej operácie je "" Ukrajiny. Podľa neho "" predstavuje "" a je presvedčený o tom, že Rusi "".Ruské raketové útoky v utorok zasiahli televíznu vežu v hlavnom meste Kyjev. Tá sa nachádza v blízkosti rokliny Babyn Jar, kde nacisti počas druhej svetovej vojny zavraždili za dva dni vyše 30.000 ľudí, prevažne židov. Útok na miesto, kde sa nachádza pamätník tejto masakry, bol podľa ukrajinského prezidenta Zelenského dôkazom, "".Lavrov na štvrtkovej tlačovej konferencie tiež vyhlásil, že Rusko sa necíti politicky izolované napriek tomu, že Valné zhromaždenie OSN prijalo v stredu rezolúciu, v ktorej žiada, aby okamžite stiahlo svoje vojenské jednotky z Ukrajiny. Za návrh sa vyslovilo 141 členských štátov, proti ich hlasovalo len päť.Rusko má podľa Lavrova informácie o tom, že Spojené štáty sa obávajú možnosti straty kontroly nad "" na území Ukrajiny. Agentúra Reuters pripomenula, že tieto tvrdenia Lavrov nepodložil žiadnymi dôkazmi.," povedal moderátor Sky News po skončení prenosu.