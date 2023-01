Lavrov: Sme pripravení poslať vojakov na hranice Arménska

Moskva 18. januára (TASR) - Rusko je pripravené poslať svojich vojakov na hranice medzi Arménskom a Azerbajdžanom, aby urovnalo napätie medzi týmito krajinami. Postoj Jerevanu tomu však bráni. Vyhlásil to v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Napätie medzi Arménskom a Azerbajdžanom v posledných týždňoch narastá pre blokádu tzv. Lačinského koridoru. Ide o jedinú cestu, ktorá spája Arménsko so sporným regiónom Náhorný Karabach. Obe krajiny o toto územie viedli už dve vojny, poslednú v roku 2020.



Lavrov uviedol, že Rusko je stále pripravené do regiónu vyslať misiu v rámci Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) – vojenskej aliancie vedenej Ruskom, ktorej členom je aj Arménsko, no nie Azerbajdžan.



"Dohodli sme sa na dokumente a na podmienkach misie... no nebolo možné ich schváliť, pretože Arménsko trvalo na tom, aby dokument obsahoval ostré odsúdenie Azerbajdžanu," povedal Lavrov.



Rusko je spojencom Arménska, no usiluje sa udržať si dobré vzťahy aj s Azerbajdžanom, pripomína Reuters.



O blokáde Lačinského koridoru hovoril v stredu s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Počas telefonátu vyjadril hlboké obavy zo zhoršovania humanitárnej situácie v Náhornom Karabachu, ktoré spôsobuje blokáda.



Azerbajdžanci, ktorí o sebe tvrdia, že sú aktivisti, blokujú Lačinský koridor od polovice decembra. Podľa Arménska ide o akciu podporovanú azerbajdžanskou vládou, avšak Baku popiera, že by išlo o blokádu, a tvrdí, že aktivisti majú oprávnené obavy v súvislosti s údajnou nezákonnou ťažbou.



Práve tento spor spôsobil napätie aj v rusko-arménskych vzťahoch. Arménski predstavitelia si totiž myslia, že Rusko, ktoré do Náhorného Karabachu vyslalo svoje mierové jednotky, malo pre ukončenie blokády spraviť viac.