Lavrov: Sme znepokojení zvyšovaním vojenskej sily NATO v Stredomorí

Moskva 6. novembra (TASR) - Rusko je znepokojené zvyšovaním vojenskej sily Severoatlantickej aliancie vo východnom Stredomorí. Uviedol to v stredu v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informovala agentúra RIA Novosti.



Podľa Lavrova je Moskva znepokojená situáciou vo východnom Stredomorí v dôsledku krokov USA a NATO, ktoré zvyšujú svoju vojenskú prítomnosť v regióne, a to "s otvorene protiruskými úmyslami".



RIA Novosti uviedla, že v septembri 2018 do Stredozemného mora vplávala flotila amerických lodí na čele s lietadlovou loďou Harry Truman. Tieto lode boli do daného regiónu vyslané, aby "naďalej podporovali spojencov NATO, európskych a afrických podporovateľov, koaličných partnerov a americké záujmy v Európe a Afrike".



Ešte predtým však aj samotné Rusko posilnilo svoju pozíciu v Stredomorí, keď tam v júni roku 2018 vyslalo flotilu na čele s raketovými korvetami Grad Svijažsk a Velikij Usťug, pripomenula RIA Novosti.