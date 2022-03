Lavrov: Špeciálna vojenská operácia Ruska bude pokračovať

Antalya 10. marca (TASR) - Ruská "špeciálna operácia" na Ukrajine bude pokračovať a stratégia ruského prezidenta Vladimira Putina ide podľa plánu. Po rokovaní s ukrajinským ministrom zahraničných vecí to vo štvrtok vyhlásil šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý počas tlačovej konferencie kritizoval dodávky západných zbraní Ukrajine. TASR o tom informovala na základe správ od agentúr AFP a Reuters.



"Vidíme, ako nebezpečne teraz konajú naši západní kolegovia vrátane Európskej únie, ktorá v rozpore so všetkými svojimi takzvanými zásadami a hodnotami podporuje dodávky smrtiacich zbraní na Ukrajinu," uviedol Lavrov bez poskytnutia konkrétnych dôkazov.



Šéf ruskej diplomacie na margo stretnutia s ukrajinským partnerom Dmytrom Kulebom vyhlásil, že ruská strana už počas rokovaní v Bielorusku v pondelok tento týždeň predložila svoje návrhy Ukrajine a chce na ne odpovede.



"Pri poslednom kole rozhovorov (v Bielorusku) sme predložili konkrétny návrh právneho dokumentu a ukrajinská strana povedala, že ho spracuje v Kyjeve a čoskoro naň odpovie. My chceme rokovať na bieloruskej platforme, ktorá má slúžiť na komplexné urovnanie ukrajinskej krízy," vyhlásil šéf ruskej diplomacie.



Lavrov ďalej povedal, že stredajší ruský útok na nemocnicu v Mariupole bol v skutočnosti útokom na "vojenskú základňu nacionalistov".



"Túto pôrodnicu už dávno obsadil (ukrajinský pluk) Azov a ďalší radikáli. Vyhnali rodiace ženy, zdravotné sestry a všeobecný personál. Bola to základňa ultraradikálneho práporu Azov," povedal Lavrov.



Ukrajinský prezident v stredu obvinil Rusko z vojnových zločinov po tom, ako ruská armáda zbombardovala nemocnicu v Mariupole aj napriek dohode o humanitárnych koridoroch, aby ľudia mohli odísť z obliehaného mesta.