Lavrov: Stále existuje šanca, že sa jadrová dohoda s Iránom zachráni

Moskva 21. júla (TASR) - Rusko stále verí, že existuje šanca na záchranu jadrovej dohody s Iránom. Uviedol to v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, na ktorého sa odvolala agentúra AFP.



"Sme presvedčení, že stále existuje šanca, že dostaneme iránsku jadrovú dohodu do stabilnej situácie," povedal Lavrov počas stretnutia s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom v Moskve.



"V každom prípade urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo, presne ako naši iránski priatelia," dodal Lavrov.



Jadrová dohoda (JCPOA) z roku 2015 medzi Iránom a šiestimi svetovými veľmocami (Spojené štáty, Čína, Francúzsko, Británia, Rusko a Nemecko) zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. V roku 2018 však americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil, pričom na Irán opätovne uvalil sankcie.



V reakcii na jednostranné odstúpenie od JCPOA zo strany USA začal Irán od mája 2019 postupne odstupovať od svojich záväzkov, ku ktorým sa v dohode zaviazal.



Iránsku ekonomiku tvrdo zasiahli americké sankcie, ktoré odradili väčšinu medzinárodných bánk a firiem od opätovnej spolupráce s Teheránom. Krajina momentálne čelí aj pandémii koronavírusu, keďže je jednou z najviac zasiahnutých krajín na svete.