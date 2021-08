Lavrov: Ešte sa nerozhodlo, kam premiestnia sochu maršala Koneva

Moskva/Praha 31. augusta (TASR) - Otázka umiestnenia sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva v českom hlavnom meste Praha zatiaľ stále nie je vyriešená. V utorok to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, podľa ktorého sa v súčasnosti diskutuje o možnosti umiestnenia tejto sochy na území ruského veľvyslanectva v Česku, informovala agentúra TASS.



Na problém spojený s umiestnením pamätníka sa Lavrova spýtala na stretnutí so zástupcami národných a kultúrnych združení dcéra maršala Koneva Natalia.



"(Pamätník) sa v súčasnosti nachádza niekde v sklade, ale je v dobrom stave. Avšak je dôležité zistiť, čo sa bude diať ďalej... Českí kolegovia nám hovorili, že pamätník chcú umiestniť do Múzea pamäti 20. storočia. No toto múzeum ešte nezačali ani len zakladať. Jeden z vedúcich predstaviteľ Prahy, myslím, že metskej časti Praha 6, navrhol pamätník umiestniť na území (tejto metskej časti)," uviedol Lavrov.



Podľa Lavrova Rusko zároveň nevylúčilo možnosť previesť pamätník na územie ruského veľvyslanectva v Prahe, ktoré Lavrov považuje za dôstojné miesto pre umiestenie sochy maršala.



Podľa rozhodnutia metskej časti Praha 6 bola socha sovietskeho maršala Koneva odstránená zo svojho podstavca 3. apríla 2020. Proti odstráneniu tohto pamätníka vtedy vystúpil napríklad český prezident Miloš Zeman. Ruský vyšetrovací úrad následne začal trestné stíhanie za demontáž pamätníka podľa paragrafu o "verejnom hanobení symbolov vojenskej slávy Ruska".



Sovietsky maršal Ivan Stepanovič Konev sa na konci druhej svetovej vojny podieľal na oslobodení Prahy. Viedol tiež krvavé potlačenie povstania v Maďarsku v roku 1956 a pôsobil v Berlíne v období výstavby Berlínskeho múru. V českej metropole mu postavili pamätník v roku 1980 na 35. výročie oslobodenia mesta.