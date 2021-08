Lavrov telefonoval s Blinkenom; hovorili o situácii v Afganistane

Moskva/Washington 16. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok telefonoval so svojím náprotivkom z USA Antonym Blinkenom. Hovorili o situácii v Afganistane po tom, ako sa metropoly Kábul zmocnilo hnutie Taliban, informovala agentúra TASS.



Lavrov a Blinken sa dohodli na tom, že budú pokračovať v spoločných rokovaniach s Čínou, Pakistanom, OSN a ďalšími krajinami s cieľom pomôcť dialógu v Afganistane.



"Sergej Lavrov informoval kolegu o tom, ako Rusko hodnotí situáciu, aj o kontaktoch ruského veľvyslanectva s predstaviteľmi všetkých hlavných politických síl v Afganistane v záujme zabezpečenia stability a právneho poriadku (v krajine)," píše sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie, podľa ktorého Blinken informoval Lavrova o "krokoch, ktoré prijíma americká administratíva v súvislosti s evakuáciou pracovníkov veľvyslanectva USA v Kábule, a o riešení neodkladných humanitárnych úloh".



O situácii v Afganistane Lavrov v pondelok v telefonickom rozhovore diskutoval aj s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom I.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.