Lavrov telefonoval s Pompeom. Chce predĺženie zmluvy New START/SNV-III

Moskva 6. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v telefonickom rozhovore so svojím americkým náprotivkom Mikeom Pompeom vyslovil za predĺženie platnosti zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí o tom informovala agentúra TASS.



"Ministri diskutovali o otázke globálnej bezpečnosti. Lavrov opätovne podporil predĺženie platnosti zmluvy New START, ktorá by mala vypršať vo februári 2021. Diskutovalo sa aj o možnosti oživenia rusko-amerického dialógu o kontrole zbrojenia a nešírení jadrových zbraní s ohľadom na zachovanie strategickej stability," uvádza sa v stanovisku rezortu ruskej diplomacie.



Platnosť zmluvy New START/SNV-III z roku 2010 o znížení počtu strategických útočných zbraní by sa mala skončiť v roku 2021. Ruský prezident Vladimir Putin už niekoľkokrát vyzval Spojené štáty na začatie rokovaní o novej zmluve.



Rusko i Spojené štáty odstúpili vo februári 2019 od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) po tom, ako sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Zmluva, ktorú v roku 1987 podpísali vtedajší lídri Spojených štátov a bývalého Sovietskeho zväzu, obom stranám zakazovala okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny.