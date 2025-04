Lavrov telefonoval s predstaviteľom Vatikánu Gallagherom

Vatikán 4. apríla (TASR) - Sekretár pre vzťahy so štátmi na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne arcibiskup Paul Gallagher v piatok telefonoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Rokovali spolu o konflikte na Ukrajine. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Hovorili o situácii v trojročnom konflikte na Ukrajine a o „niektorých iniciatívach zameraných na zastavenie vojenských akcií“, uvádza sa vo vyhlásení. Počas telefonátu Gallagher, ktorý je de facto šéfom vatikánskej diplomacie, vyjadril ochotu „pokračovať v humanitárnom úsilí a v otázkach výmeny väzňov“.



Rusko a Ukrajina sa po osobitných rokovaniach s USA v marci dohodli na pozastavení útokov na energetické zariadenia a na prímerí v Čiernom mori. Obe strany sa odvtedy viackrát vzájomne obvinili z porušenia dohody.



Reuters pripomína, že pápež František v marci minulého roka vyzval ukrajinských predstaviteľov, aby mali odvahu vyvesiť „bielu vlajku“ a rokovať o ukončení vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vtedy pápežove posolstvo odmietol. Obaja sa stretli v októbri vo Vatikáne, kde pápeža Zelenskyj požiadal o pomoc pri prepustení Ukrajincov, ktorých zadržiava Rusko.



V septembri sa popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Lavrov stretol so štátnym sekretárom Vatikánu Pietrom Parolinom. Potom uviedol, že rozhovory boli zamerané na "príčiny geopolitickej krízy, ktorá je priamym dôsledkom protiruskej politiky západných krajín".