Lavrov telefonoval s Rubiom o stretnutí prezidentov Ruska a USA
Obaja ministri podľa ruského rezortu „potvrdili svoj záväzok úspešne zorganizovať“ toto stretnutie Trumpa a Putina.
Autor TASR
Moskva/Washington 12. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok telefonoval so svojím americkým rezortným partnerom Marcom Rubiom. Hovorili o prípravách na nadchádzajúce stretnutie prezidentov oboch krajín, ktoré sa uskutoční v piatok 15. augusta na Aljaške. Informoval o tom ruský rezort diplomacie, píše TASR podľa správy agentúry TASS.
„Dvanásteho augusta mal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov telefonický rozhovor s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Diskutovali o určitých aspektoch príprav na nadchádzajúce stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa na Aljaške 15. augusta,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Šéf Bieleho domu schôdzku na Aljaške avizoval minulý piatok na sociálnej sieti Truth Social, čo následne potvrdila aj ruská strana.
Putinov poradca Jurij Ušakov uviedol, že podľa neho sa lídri zamerajú na diskusiu o možnostiach dosiahnuť dlhodobé mierové urovnanie ukrajinského konfliktu. Kremeľ podľa neho očakáva, že ďalšie stretnutie Putina a Trumpa sa uskutoční na ruskom území.
