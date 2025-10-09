< sekcia Zahraničie
Lavrov: Trumpov mierový plán pre Gazu je najlepší, aký momentálne máme
Rusko vyjadrilo podporu Trumpovmu plánu hneď po tom, ako ho šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil, a dúfa, že sa ho podarí zrealizovať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 8. októbra (TASR) - Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa konfliktu v Pásme Gazy je síce všeobecný, ale zatiaľ zostáva najlepším návrhom „na stole“. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu RT uverejnenom v stredu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Americký prezident Donald Trump navrhol 20 bodov, ktoré obsahujú slovo ‚štátnosť‘. Všetko je však formulované vo veľmi všeobecných pojmoch,“ povedal Lavrov v rozhovore, ktorý bol čiastočne uverejnený na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí.
„V tejto súvislosti je otázkou len to, čo zostane z Pásma Gazy. Nie je tam žiadna zmienka o Západnom brehu Jordánu. Sme však realisti. Chápeme, že je to to najlepšie, čo je v súčasnosti 'na stole',“ dodal Lavrov.
Trumpov plán je podľa neho „najlepšou možnosťou z hľadiska prijateľnosti pre arabských predstaviteľov a 'neodmietnutia' Izraelom, čo je spôsob, akým by som charakterizoval postoj (izraelského premiéra) Benjamina Netanjahua.“
Rusko vyjadrilo podporu Trumpovmu plánu hneď po tom, ako ho šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil, a dúfa, že sa ho podarí zrealizovať.
Moskva kritizovala izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy od vypuknutia konfliktu s palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023. Rusko tiež dlhodobo tvrdí, že dvojštátne riešenie je jediným spôsobom, ako vyriešiť tento konflikt, pripomína Reuters.
„Americký prezident Donald Trump navrhol 20 bodov, ktoré obsahujú slovo ‚štátnosť‘. Všetko je však formulované vo veľmi všeobecných pojmoch,“ povedal Lavrov v rozhovore, ktorý bol čiastočne uverejnený na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí.
„V tejto súvislosti je otázkou len to, čo zostane z Pásma Gazy. Nie je tam žiadna zmienka o Západnom brehu Jordánu. Sme však realisti. Chápeme, že je to to najlepšie, čo je v súčasnosti 'na stole',“ dodal Lavrov.
Trumpov plán je podľa neho „najlepšou možnosťou z hľadiska prijateľnosti pre arabských predstaviteľov a 'neodmietnutia' Izraelom, čo je spôsob, akým by som charakterizoval postoj (izraelského premiéra) Benjamina Netanjahua.“
Rusko vyjadrilo podporu Trumpovmu plánu hneď po tom, ako ho šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil, a dúfa, že sa ho podarí zrealizovať.
Moskva kritizovala izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy od vypuknutia konfliktu s palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023. Rusko tiež dlhodobo tvrdí, že dvojštátne riešenie je jediným spôsobom, ako vyriešiť tento konflikt, pripomína Reuters.