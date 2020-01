Lavrov: Trumpov mierový plán treba posúdiť na medzinárodnej úrovni

Moskva 28. januára (TASR) - Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ by mal byť ešte pred svojou implementáciou posúdený na medzinárodnej úrovni. V utorok to pre agentúru Interfax vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Informovala o tom agentúra DPA.



Návrh mierového plánu by mali podľa slov šéfa ruskej diplomacie spoločne posúdiť Spojené štáty, EÚ, Rusko a OSN.



"Musíme počkať na oficiálny návrh a najmä na postoj, ktorý k nemu zaujmú priamo zainteresované strany," dodal Lavrov.



Rusko sa v posledných rokoch usiluje aktívnejšie vystupovať ako mierový sprostredkovateľ medzi Izraelom a palestínskou administratívou. Ako dodala agentúra, ruský prezident Vladimir Putin navštívil izraelských a palestínskych lídrov naposledy minulý týždeň.



Trump predstaví svoj "mierový plán" pre Blízky východ dnes po tom, ako sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a jeho politickým rivalom Bennym Gancom vo Washingtone.



Táto iniciatíva prichádza v čase, keď je Trump v Senáte vystavený procesu ústavnej žaloby (impeachmentu), zatiaľ čo Netanjahuovi hrozí obžaloba na základe obvinení z korupcie. Netanjahu a Ganc si zároveň vo februári zmerajú sily v parlamentných voľbách.



Palestínčania do Washingtonu pozvaní neboli, keďže s Trumpovou administratívou prerušili všetky vzťahy v súvislosti s jej proizraelskými postojmi.



Všeobecne sa očakáva, že pripravovaný plán bude voči Izraelu najpriaznivejší, s akým kedy Spojené štáty dosiaľ prišli. Podľa AFP by mohol priniesť vyhlásenie osídlení v okupovanom Predjordánsku za legálne.



Americký návrh by zároveň mohol skomplikovať vytvorenie palestínskeho štátu s východnou časťou Jeruzalema ako svojím hlavným mestom. Trump v roku 2018 uznal Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu.