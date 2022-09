Lavrov: Trussová nie je ochotná hľadať kompromisy

Moskva 6. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov kritizoval v utorok novú britskú premiérku Liz Trussovú, že nie je ochotná hľadať kompromisy. Zosmiešnil tiež jej výrok o francúzskom prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, o ktorom povedala, že ešte nevie, či je priateľom alebo nepriateľom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Šéf ruskej diplomacie na tlačovej konferencii v Moskve uviedol, že Trussovej postoj nepomôže Británii na medzinárodnej scéne. Podľa Lavrova sa totiž Trussová snaží "brániť britské záujmy bez toho, aby svojím spôsobom brala ohľad na stanoviská iných, a bez akejkoľvek snahy o kompromis".



"Nemyslím si, že to pomôže Británii zachovať si alebo posilniť svoju pozíciu na medzinárodnej scéne, ktorá sa jasne otriasla po tom, čo odišla z Európskej únie," dodal Lavrov.



Počas tlačovej konferencie si tiež šéf ruského rezortu diplomacie doberal Trussovú za jej nedávne vyjadrenie o Macronovi, dôležitom spojencovi Británie. "Pre Liz Trussovú by mali byť skôr prioritou vzťahy s najbližšími susedmi (Británie) – a v tejto súvislosti najmä rozhodnutie, či prezidenta Macrona považuje za priateľa alebo nepriateľa. Táto otázka stále visí vo vzduchu," povedal Lavrov.



Ruskí politici a médiá kritizovali Trussovej protiruské stanoviská, reagujúc s dešpektom na jej zvolenie za novú vodkyňu britskej Konzervatívnej strany i za britskú premiérku, všíma si Reuters.



Podľa Lavrova sa Británia snaží "kompenzovať" brexit prijímaním "drastických krokov na svetovej scéne", pričom sa chová "agresívne v súvislosti so situáciou na Ukrajine".



Británia je, čo sa týka vojny na Ukrajine, jedným z najhlasnejších podporovateľov Kyjeva a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Trussová, ktorá sa v utorok ujala funkcie britskej premiérky, avizovala, že neupustí od línie Londýna, ktorý Ukrajinu podporuje vojensky aj finančne.