Lavrov upozornil na riziko odchodu USA a spojencov z Afganistanu

Moskva 16. júla (TASR) - Rusko v piatok uviedlo, že "náhly odchod" vojakov USA a NATO spôsobil zhoršenie bezpečnostnej situácie v Afganistane. Takisto varovalo, že nestabilita sa môže rozšíriť aj do okolitých krajín.



"Nanešťastie, v posledných dňoch sme mohli pozorovať prudké zhoršenie situácie v Afganistane," povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Náhly odchod amerických vojsk a vojakov Severoatlantickej aliancie podľa jeho slov spôsobil nárast neistoty vývoja vojensko-politickej situácie v Afganistane i v okolitých krajinách.



"Kríza v Afganistane zvyšuje teroristickú hrozbu a spôsobuje nárast problémov týkajúcich sa nelegálneho obchodu s narkotikami," povedal Lavrov na plenárnom zasadnutí medzinárodnej konferencie o strednej a južnej Ázii, píše agentúra TASS.



V súčasných podmienkach podľa Lavrova existuje "reálne riziko", že nestabilita sa z Afganistanu rozšíri aj do susedných krajín.



Taliban spustil rozsiahlu ofenzívu v krajine začiatkom mája, keď zahraničné sily pod vedením USA začali s definitívnym sťahovaním svojich vojsk z Afganistanu. Talibovia odvtedy získali pod kontrolu značnú časť územia krajiny a kľúčové hraničné priechody.



Moskva postup Talibanu pozorne sleduje a je znepokojená v súvislosti s možných rozšírením nestabilnej situácie do okolitých krajín strednej Ázie, v ktorých má Rusko svoje vojenské základne, vysvetľuje AFP.



Tadžikistan v predchádzajúcich dňoch oznámil, že na jeho územie prišlo z Afganistanu takmer 350 utečencov, ktorí sú na úteku pred Talibanom. Prezident Tadžikistanu podľa AFP už predtým povolal do zbrane 20.000 príslušníkov ozbrojených síl s cieľom posilniť obranu na spoločných hraniciach s Afganistanom.