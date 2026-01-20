< sekcia Zahraničie
Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán urovnania krízy na Ukrajine
Šéf ruskej diplomacie v odpovedi na otázku spravodajcu britskej stanice Sky News pokračoval slovami, že Veľká Británia je jedinou krajinou na svete, ktorá sama seba nazýva veľkou.
Autor TASR
Moskva 20. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok zopakoval, že Moskva je pripravená pokračovať v hľadaní diplomatického riešenia ukrajinskej krízy, avšak Západ pokračuje v snahách toto úsilie zmariť. Napísala to ruská agentúra TASS, pričom britská agentúra Reuters si všimla jeho osobitný výpad voči Veľkej Británii, o ktorej si ruský minister nemyslí, že by sa mala nazývať "Veľkou". Informuje o tom TASR.
Na tlačovej konferencii v Moskve, na ktorej Lavrov hodnotil činnosť ruskej diplomacie v uplynulom roku, poukázal na to, že západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili. „Presne to robia vo vzťahu k tým iniciatívam, ktoré predkladá administratíva Donalda Trumpa. Všemožne sa usilujú presvedčiť americkú administratívu, aby sa s Ruskou federáciou nedohodla,“ cituje ruského ministra TASS.
Lavrov si podľa vlastných slov nemyslí, že Rusko môže dosiahnuť dohodu so súčasnými lídrami európskych štátov. Ako dodal, Spojené štáty ako jediné navrhli Rusku reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine, ktorý zahŕňa odstránenie prvotných príčin ukrajinskej krízy.
Šéf ruskej diplomacie v odpovedi na otázku spravodajcu britskej stanice Sky News pokračoval slovami, že Veľká Británia je jedinou krajinou na svete, ktorá sama seba nazýva veľkou. Jej názov dal do súvisu s kolonializmom a tiež témou Grónska. „Bez urážky,“ povedal Lavrov britskému novinárovi s tým, že jedinou ďalšou krajinou, ktorá mala v názve „veľký“, bola Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamáhíríja. „Tá však už neexistuje,“ dodal.
Reuters v tejto súvislosti napísal, že po oteplení vzťahov Ruska so Spojenými štátmi po nástupe Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta presne pred rokom vníma Moskva Britániu ako svojho nepriateľa číslo jeden. „Londýn, podobne ako pred oboma svetovými vojnami v minulom storočí, aj teraz pôsobí ako hlavný vojnový štváč vo svete,“ napísala vlani v máji vo verejnom vyhlásení ruská Služba zahraničnej rozviedky (SVR).
Na tlačovej konferencii v Moskve, na ktorej Lavrov hodnotil činnosť ruskej diplomacie v uplynulom roku, poukázal na to, že západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili. „Presne to robia vo vzťahu k tým iniciatívam, ktoré predkladá administratíva Donalda Trumpa. Všemožne sa usilujú presvedčiť americkú administratívu, aby sa s Ruskou federáciou nedohodla,“ cituje ruského ministra TASS.
Lavrov si podľa vlastných slov nemyslí, že Rusko môže dosiahnuť dohodu so súčasnými lídrami európskych štátov. Ako dodal, Spojené štáty ako jediné navrhli Rusku reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine, ktorý zahŕňa odstránenie prvotných príčin ukrajinskej krízy.
Šéf ruskej diplomacie v odpovedi na otázku spravodajcu britskej stanice Sky News pokračoval slovami, že Veľká Británia je jedinou krajinou na svete, ktorá sama seba nazýva veľkou. Jej názov dal do súvisu s kolonializmom a tiež témou Grónska. „Bez urážky,“ povedal Lavrov britskému novinárovi s tým, že jedinou ďalšou krajinou, ktorá mala v názve „veľký“, bola Veľká líbyjská arabská ľudová socialistická džamáhíríja. „Tá však už neexistuje,“ dodal.
Reuters v tejto súvislosti napísal, že po oteplení vzťahov Ruska so Spojenými štátmi po nástupe Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta presne pred rokom vníma Moskva Britániu ako svojho nepriateľa číslo jeden. „Londýn, podobne ako pred oboma svetovými vojnami v minulom storočí, aj teraz pôsobí ako hlavný vojnový štváč vo svete,“ napísala vlani v máji vo verejnom vyhlásení ruská Služba zahraničnej rozviedky (SVR).