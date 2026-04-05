Lavrov: USA by mali upustiť od jazyka ultimát a vrátiť sa k rokovaniam
Lavrov to uviedol počas nedeľňajšieho telefonického rozhovoru s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím.
Autor TASR
Moskva 5. apríla (TASR) - Spojené štáty by podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mali upustiť od „jazyka ultimát“ a vrátiť sa k rokovaniam. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Lavrov to uviedol počas nedeľňajšieho telefonického rozhovoru s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. „Ruská strana vyjadrila nádej, že snahy viacerých štátov o zmiernenie napätia v súvislosti s Iránom budú úspešné,“ citoval Lavrova ruský rezort diplomacie.
To by podľa jeho slov mohlo byť uľahčené, pokiaľ by Spojené štáty „upustili od jazyka ultimát a vrátili situáciu späť za rokovací stôl“. Lavrov i Arákčí zároveň vyzvali „zabrániť krokom, vrátane tých v Bezpečnostnej rade OSN, ktoré by mohli ohroziť zostávajúce šance na pokrok v politických a diplomatických snahách o vyriešenie krízy“.
Lavrov to uviedol počas nedeľňajšieho telefonického rozhovoru s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. „Ruská strana vyjadrila nádej, že snahy viacerých štátov o zmiernenie napätia v súvislosti s Iránom budú úspešné,“ citoval Lavrova ruský rezort diplomacie.
To by podľa jeho slov mohlo byť uľahčené, pokiaľ by Spojené štáty „upustili od jazyka ultimát a vrátili situáciu späť za rokovací stôl“. Lavrov i Arákčí zároveň vyzvali „zabrániť krokom, vrátane tých v Bezpečnostnej rade OSN, ktoré by mohli ohroziť zostávajúce šance na pokrok v politických a diplomatických snahách o vyriešenie krízy“.