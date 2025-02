Lavrov: USA po stretnutí v Rijáde lepšie chápu postoj Ruska

Rijád 18. februára (TASR) - Spojené štáty a Rusko sa dohodli, že čo najskôr začnú proces vedúci k urovnaniu vojny na Ukrajine, uviedol po utorňajšom stretnutí v Rijáde šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Rusko bude podľa neho čakať, kým USA potvrdia svojich vyjednávačov pre mierové rokovania, a následne recipročne vymenuje vlastných. Lavrov dodal, že USA po schôdzke "lepšie" chápu postoj Ruska. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS a AFP.



"Rozhovor bol, myslím, veľmi užitočný. Nielenže sme sa počúvali, ale navzájom sme sa vypočuli a mám dôvod veriť, že americká strana lepšie pochopila našu pozíciu," uviedol ruský minister zahraničných vecí na tlačovej konferencii.



Ruský minister ďalej odmietol myšlienku členstva Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Počas schôdzky s americkými predstaviteľmi bolo podľa Lavrova konštatované, že americký prezident Donald Trump je "prvý zo západných lídrov" ktorý povedal, že "zatiahnutie Ukrajiny do NATO bolo jednou z najväčších chýb prezidenta (Joea) Bidena".



Zopakoval postoj Moskvy, že ak by sa Ukrajina stala súčasťou Aliancie, pre Rusko a jeho záujmy by to predstavovalo "priamu hrozbu". Ruská strana podľa Lavrova na rijádskom stretnutí tlmočila americkým predstaviteľom, že je proti tomu, aby ktorýkoľvek člen NATO vyslal svoje jednotky na Ukrajinu. "Akékoľvek pôsobenie ozbrojených síl pod inou vlajkou na tom nič nemení. Je to samozrejme úplne neprijateľné," zdôraznil.



Ruská a americká delegácia sa podľa slov Lavrova "prakticky zhodli" na tom, že čím skôr obnovia fungovanie svojich diplomatických misií a vymenujú svojich veľvyslancov vo Washingtone a Moskve. Dohodu o vyriešení tejto záležitosti Lavrov označil za "pravdepodobne najnaliehavejšiu a najťažšiu".



Lavrov podotkol, že obe strany majú záujem obnoviť konzultácie o geopolitických otázkach a odstrániť "umelo vytvorené prekážky" vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráce. Podľa AFP tým naznačil, že USA sa vyslovili v prospech zrušenia sankcií uvalených na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.



Rokovania v Saudskej Arábii viedli ministri zahraničných vecí Marco Rubio a Sergej Lavrov. Zúčastnil sa na nich aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a poradca ruského prezidenta Ušakov. Ukrajinskí predstavitelia na ne pozvaní neboli.