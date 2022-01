Lavrov: USA poskytnú odpoveď na ruské požiadavky na budúci týždeň

Ženeva 21. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok v Ženeve po rokovaniach s americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom vyhlásil, že Rusko sa ústami svojich oficiálnych predstaviteľov Ukrajine nikdy nevyhrážalo.



Ruský minister podľa agentúry TASS dodal, že od "Blinkena nepočul zdôvodnenie ich (USA) pozície o ohrození Ukrajiny zo strany Ruska".



Moskva "nerobí nárok na zóny vplyvu," konštatoval Lavrov. Upozornil súčasne, že "to, čo teraz robí NATO vo vzťahu k Ukrajine", je dôkazom, že Aliancia túto krajinu vníma ako svoju zónu vplyvu.



Podľa agentúry AFP Lavrov vyhlásil, že Rusko "nikdy" neohrozovalo "ukrajinský ľud". Dodal, že Moskvu znepokojujú "nie imaginárne hrozby, ale skutočné fakty", vrátane dodávok západných zbraní a vysielania vojenských inštruktorov na Ukrajinu.



Ako uviedla agentúra TASS, Lavrov tiež vyslovil očakávanie, že jeho stretnutie s Blinkenom pomôže Spojeným štátom pripraviť odpovede na návrhy bezpečnostných záruk, ktoré pred vyše mesiacom predostrelo Rusko.



Podľa Lavrova americká strana prisľúbila, že písomnú odpoveď na tieto ruské návrhy poskytne na budúci týždeň.



Podotkol však tiež, že skúsenosti s rokovaniami so Západom sú "plné príkladov ich zlyhania pri plnení sľubov v otázkach európskej bezpečnosti".



"V tomto (plnení sľubov) nie sú naši americkí kolegovia, iní Západoeurópania, členovia NATO veľmi dobrí," konštatoval Lavrov.



Povedal, že keď Rusko dostane odpoveď Spojených štátov na svoje požiadavky, uskutoční sa ďalšie diplomatické stretnutie "na našej úrovni", teda medzi ním a Blinkenom.



Nateraz je podľa Lavrova "predčasné" začať hovoriť o summite prezidentov oboch krajín, Joea Bidena a Vladimira Putina.



"Neviem povedať, či sme, alebo nie sme na správnej ceste. Budeme (to) vedieť, keď dostaneme odpoveď (z USA)," povedal Lavrov.



Svoje rokovanie s Blinkenom označil Lavrov za "úprimné".



"Antony Blinken súhlasil s tým, že musíme viesť rozumný dialóg a dúfam, že emócie opadnú," povedal Lavrov.



V odpovedi na otázku o dĺžke stretnutia Lavrov uviedol, že "nepotrebovali opakovať všetko, čo bolo povedané na rusko-amerických rokovaniach v Ženeve (10. januára) a na rokovaniach v Rade Rusko-NATO 12. januára". Dodal, že mnohé si s Blinkenom vysvetlili aj počas nedávneho spoločného telefonátu.