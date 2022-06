Lavrov: USA riskujú, že do vojny bude vtiahnutá „tretia krajina“

Rijád 1. júna (TASR) - Spojené štáty dodávkou moderných raketových systémov na Ukrajinu riskujú, že sa vojna rozšíri a že do nej bude vtiahnutá aj "tretia krajina". Uviedol to v stredu šéf ruského rezortu diplomacie Sergej Lavrov počas pracovnej návštevy v Saudskej Arábii. TASR správu prevzala od britskej spravodajskej stanice Sky News.



Spojené štáty v utorok oznámili, že Ukrajine dodajú moderné raketové systémy, ktoré by mali zmeniť priebeh bojov na východe Ukrajiny. Tieto raketové systémy dokážu zasahovať nepriateľské ciele až do vzdialenosti 80 kilometrov, píše Sky News.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uistil Washington, že rakety poslané Ukrajine zo Spojených štátov nebudú použité na útoky na územie Ruskej federácie.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu v reakcii uviedol, že Spojené štáty dodávkami ťažkých zbraní na Ukrajinu "úmyselne a usilovne prilievajú olej do ohňa". Rusko pritom podľa jeho slov neverí uisteniam zo strany Spojených štátov a Ukrajiny o tom, že systémy bude Kyjev používať výhradne na obranné účely.